Ливни подтопили дороги в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Ливни подтопили ряд дорог в Приморье, проезд к ряду населенных пунктов оказался затруднен. Об этом сообщила в субботу пресс-служба краевого правительства.

"По информации АО "Примавтодор", в Пограничном округе проезда нет на подъезде к селу Духовское на участках с 17-27 километры и на 28-м километре. Есть альтернативный через село Жариково. Также проезда нет по дороге Гродеково - Барановка - Садовый. Объехать подтопленные участки можно со стороны Барановки на Садовый. Размывы глубиной до полуметра сделали невозможным подъезд к селу Рубиновка от дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово - остаются отрезанными села Рубиновка и Комиссаровка", - говорится в сообщении.

В Ханкайском округе проезд затруднен для легкового транспорта на участках дорог Михайловка - Турий Рог - Рассказово и Михайловка - Турий Рог - Троицкое. Отсутствует проезд по направлению Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Дворянка. Из-за обрушения заборной стенки на мосту на дороге между Михайловкой и Турьим Рогом проехать здесь можно только по одной стороне.

По данным Примгидромета на 14:00 (7:00 мск), с 28 августа в западных районах Приморского края выпало до 140 миллиметров осадков, в северо-западных - от 50 до 75 миллиметров, в северных районах - от 30 до 45 миллиметров, в центральных и восточных - от 30 до 60 миллиметров. Дожди в регионе продолжаются.

В Приморье на 28-29 августа объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и восточных районах из-за тайфуна "Бави". Ранее в Лесозаводске был введен режим ЧС из-за подтоплений в селе Ружино.