Сербское гостелевидение запустило туристический канал о России

БЕЛГРАД, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Государственная сеть развлекательных телеканалов Arena channels group запустила новый канал о путешествиях Balkan trip, рассказывающий о культуре, истории и туристических возможностях Сербии, Балканского региона и России. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Arena channels group Небойша Жугич.

"Мы запустили туристический канал, на котором будем показывать красоты и богатства России не только зрителям в Сербии, но и всему региону. Сербы очень любят Россию, но очень мало о ней знают. Нашему зрителю недостаточно известно о русской истории, выдающихся личностях, россиянах, совершивших что-то для Сербии, и сербах, принесших пользу России, - с этим надо знакомить людей, об этом надо говорить. Наша идея заключается в том, чтобы через исторические и документальные фильмы показать взаимосвязанность нашей истории", - заявил директор.

По его словам, несмотря на "наилучшие в современной истории отношения Сербии и России", доступность информации о РФ в республике все еще остается низкой: "Существует проблема отсутствия возможности для людей узнать больше о России через СМИ, присутствие России в сербских СМИ очень низкое", - посетовал Жугич.

Как ранее заявила корреспондент ТАСС заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова на полях Международной выставки туризма в Белграде, число сербских туристов в России растет ежегодно на 10%, существует очень большая заинтересованность сербских туроператоров. Если раньше Россией интересовались в основном сербские пенсионеры, то в последние годы Россия становится интересной для молодежи, сербская молодежь часто выбирает Россию как место проведения "медового" месяца, молодые сербы доехали до Дальнего Востока, Урала, Тюмени, Бурятии, Коми, рассказала замминистра. С другой стороны, по словам Яриловой, российские туристы охотно едут отдыхать в сербские "бани" - термальные курорты, разбросанные по всей стране, российский турпоток в Сербию постоянно растет.

Государственная сеть телеканалов Сербии Arena channels group работает в странах региона с 2009 года. Зрителями тематических каналов, посвященных спорту, музыке, сельскому хозяйству, геймингу и путешествиям являются 6 млн 715 тыс. человек в шести странах бывшей Югославии (Сербия - 2,65 млн, Босния и Герцеговина - 2 млн, Хорватия - 1,1 млн, Черногория - 210 тыс., Северная Македония - 440 тыс., Словения - 315 тыс.). В ближайшее время Arena channels group планирует выйти на уровень в 9,2 млн зрителей, что составляет более 50% населения стран бывшей Югославии. Одним из важных для себя направлений телекомпания считает развитие российско-сербских связей и ознакомление народов двух стран с жизнью друг друга. В настоящий момент Arena channels group активно сотрудничает с посольством России в Сербии, а также с Российским центром науки и культуры "Русский дом" в Белграде.

Фильм "Бессмертный полк - всемирное движение"

Премьера документального фильма "Бессмертный полк - всемирное движение" (2020) с большим успехом прошла в Сербии, рассказал Жугич.

Она состоялась на телеканале Balkan trip, рассказывающем о культуре, истории и туристических возможностей России. "Несколько дней назад у нас с большим успехом прошла премьера фильма о "Бессмертном полке". Для нашей страны это особенно важно, президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что в следующем году лично возглавит шествие "Бессмертного полка" в Белграде. Борьба против фашизма - это нечто величественное, и сколько бы ни пытались преуменьшить значение России во Второй мировой войне, этого никто не сможет сделать, потому что факты говорят сами за себя. Это нельзя забыть, поэтому я был счастлив, когда нам удалось купить и показать этот фильм, поскольку он говорит о сути "Бессмертного полка", - заявил Жугич.

"Для меня это еще и сугубо личная история, поскольку моя семья потеряла 52 человека во Второй мировой войне, поэтому я знаю, что такое "Бессмертный полк", и насколько это важно, наш народ никогда это не забудет. Наши народы воевали и гибли на одной стороне, если к этому добавить существующие сегодня добрые отношения и взаимное уважение двух наших стран и наших президентов, то это убедительно говорит о важности наших отношений", - подчеркнул Жугич.

Жугич рассказал, что в планах Arena channels group укреплять связи двух стран, рассказывая сербскому зрителю о достопримечательностях России и взаимном вкладе в историю и культуру. "Мы начали с фильма об архитекторе Николае Краснове, который фактически построил половину Белграда. Немногие люди знали об этом, реакция была феноменальная. В наших ближайших планах показать нашему зрителю цикл фильмов "Россия. Гений места", честно говоря, я сам с нетерпением жду, когда смогу посмотреть эти фильмы", - рассказал директор.

"Бессмертный полк" в Сербии

Документальный фильм "Бессмертный полк - всемирное движение" (2020) рассказывает о зародившейся в российском городе Томске акции "Бессмертный полк", которая стала всенародным символом памяти о героях Великой Отечественной войны. В 2019 году к акции присоединились десятки миллионов людей из разных городов России и за рубежом.

Как ранее заявил в интервью ТАСС министр труда, занятости, социальной политики и по делам ветеранов Зоран Джорджевич, в 2020 году акция "Бессмертный полк" в Сербии была включена в список государственных мероприятий, которые отныне будут проводиться ежегодно 9 мая.

По данным экспертов, во время Второй мировой войны Сербия потеряла 30% своего населения (до 1,7 млн человек по разным оценкам). Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий Вермахта. Огромные потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: так, в системе лагерей смерти Ясеновац было уничтожено до 700 тыс. человек.

Акция "Бессмертный полк" проходит в Сербии четыре года подряд и является одной из самых массовых в мире. В 2019 году 9 мая по улицам сербской столицы в колонне "Бессмертного полка" прошло около 10 тыс. человек. Подобные марши также прошли в 12 городах республики, в том числе в Белграде, Нови-Саде, Нише. В Сербии в 2019 году в Белграде также прошла первая Международная конференция "Память победителей" по инициативе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". В работе форума приняло участие около 100 организаторов шествия "Бессмертный полк" из 55 стран.

Канал о России

Ранее государственная сеть телеканалов Сербии Arena channels group запустила новый канал о путешествиях Balkan trip, рассказывающий о культуре, истории и туристических возможностях России, Сербии и Балканского региона.

Телекомпания работает в странах региона с 2009 года. Зрителями тематических каналов, посвященных спорту, музыке, сельскому хозяйству, геймингу и путешествиям являются 6 млн 715 тыс. человек в шести странах бывшей Югославии (Сербия - 2,65 млн, Босния и Герцеговина - 2 млн, Хорватия - 1,1 млн, Черногория - 210 тыс., Северная Македония - 440 тыс., Словения - 315 тыс.). В ближайшее время Arena channels group планирует выйти на уровень в 9,2 млн зрителей, что составляет более 50% населения стран бывшей Югославии.