Два военных Ил-76 сбросили 80 тонн воды для предотвращения пала травы под Оренбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сбросили более 80 тонн воды для предотвращения возгорания сухой травы в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в субботу.

"29 августа два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации осуществили проливку территории Илекского района Оренбургской области для предотвращения возможной угрозы повторного возгорания сухой травы. Самолеты сбросили более 80 тонн воды", - говорится в сообщении.

Военно-транспортная авиация была привлечена для оказания помощи в тушении пожара в Оренбургской области по решению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Самолеты Ил-76 Оренбургского соединения военно-транспортной авиации оборудованы выливными авиационными приборами, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Ранее в Оренбургской области произошел пал травы в 500 метрах от села Илек. Пожар был локализован на площади 360 кв. метров. Уничтожены 18 нежилых надворных построек, огнем было пройдено 100 га сухой растительности.