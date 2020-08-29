В России выявили 4 941 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 августа . /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 941, общее количество инфицированных достигло 985 346. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост две недели не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Московской области и Чеченской Республике (по 0,2%), Москве, Ямало-Ненецком АО, Республике Тыва, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Тамбовской, Смоленской, Тульской областях (по 0,3%). В частности, новые 677 случаев выявлены в Москве, 189 - в Санкт-Петербурге, 163 - в Московской области, 145 - в Нижегородской области и 127 - в Ростовской области. Всего в настоящее время в России болеют 163 938 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 917, всего выздоровели уже 804 383 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,6% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 1 393 пациента в Москве, 365 - в Ульяновской области, 170 - в Архангельской области, 168 - в Оренбургской области, 148 - в Московской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 111 против 110 днем ранее, всего от инфекции умерли 17 025 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,73% от всех заразившихся в России. За сутки было зарегистрировано 15 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, 7 - в Свердловской области, по 6 - в Красноярском крае и Ростовской области, еще в 34 регионах число умерших не превышало 5.