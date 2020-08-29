Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился до 1. В Москве он находится на этом уровне второй день, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Коэффициент сейчас находится ниже единицы в пяти из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся. Это Красноярский край и Подмосковье (0,98), Свердловская область (0,97), Ханты-Мансийский автономный округ (0,84) и Иркутская область (0,79).

В Ростовской области показатель составил ровно 1, в Санкт-Петербурге - 1,02, в Воронежской области - 1,05, в Нижегородской - 1,14, что для региона стало максимумом с начала июня.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.