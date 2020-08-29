Путин заявил, что учебный год начнется 1 сентября

ТАСС, 29 августа. Новый учебный год в России для школьников и студентов начнется 1 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, показанном в эфире программы "Вести в субботу " с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Да, конечно, решение принято, на региональном уровне и на правительственном", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей. Говоря о защитных масках в школах, Путин отметил, что "иногда это и тяжело". "Для преподавателей это непросто. Мы должны все это понять", - отметил президент.

К организации учебного процесса из-за коронавируса нужно подходить гибко и творчески, но без ущерба для качества подготовки, добавил Путин.