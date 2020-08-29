Бразильский архипелаг Фернанду-ди-Норонья откроется только для тех, кто переболел COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 августа. /ТАСС/. Бразильский архипелаг Фернанду-ди-Норонья, закрытый для внешнего мира с начала апреля из опасений распространения эпидемии коронавируса, с 1 сентября снова начнет принимать туристов. Однако попасть туда смогут только те приезжие, кто уже перенес заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией нового типа, следует из публикации на официальном портале этого округа штата Пернамбуку.

В то время как власти других стран и регионов, являющихся популярными туристическими направлениями, требуют от прибывающих справки, подтверждающие у них отсутствие инфекции, или предлагают им пройти экспресс-диагностику, администрация Пернамбуку решила пойти прямо противоположным путем и разрешила въезд на архипелаг только при предъявлении положительных результатов исследования на COVID-19 и заключения о перенесенном заболевании. При этом приезжим не удастся отделаться экспресс-тестом.

Приниматься будут исключительно результаты серологического исследования на антитела класса G с помощью хемилюминесцентного, электрохемилюминисцентного или иммуноферментного анализа, а также диагностика методом ПЦР в реальном времени. Срок действия последнего анализа - 20 дней, остальных - 90 дней с момента вылета на архипелаг. Предоставить копии результатов исследования нужно будет не позднее чем за трое суток до прибытия на острова вместе с квитанцией об оплате местного природоохранного сбора через специальный интернет-портал.

"Норонья - успешный пример с точки зрения контроля над эпидемией COVID-19. На острове уже длительное время не отмечается локальной передачи инфекции. И мы должны сохранить эту ситуацию", - полагает глава управления здравоохранения штата Пернамбуку Андре Лонгу.

Фернанду-ди-Норонья ввел запрет на прием туристов с 21 марта, с 5 апреля попасть туда не могли даже местные жители. Те, кто не успел вернуться с "большой земли", были вынуждены остаться на материке до 13 июня, когда было частично возобновлено авиасообщение. Сначала рейсы осуществлялись с двухнедельным перерывом, затем он был сокращен до недели, однако до 1 сентября воспользоваться им могли лишь те, кто постоянно живут или работают на острове, предъявив отрицательный результат теста на коронавирус.

По прилете каждый получал специальный браслет, который обязан был носить до окончания карантина или до получения отрицательного результата теста, сделанного по прибытии на архипелаг. Нарушение этого и других санитарных мер каралось штрафом, размер которого начинался от 2 тыс. реалов (около $370).

Об архипелаге

Фернанду-ди-Норонья - архипелаг в Атлантическом океане, состоящий из 21 острова вулканического происхождения общей территорией в 26 кв. км, из которых только главный одноименный остров является обитаемым. Расположен в 360 км от города Натал, столицы северо-восточного штата Риу-Гранди-ду-Норти, и в 545 км от столицы штата Пернамбуку, к которому относится в соответствии с административно-территориальным делением Бразилии.

70% территории архипелага занимает одноименный Национальный морской парк, находящийся под управлением Института по сохранению биоразнообразия (ICMBio). Благодаря уникальной природе и богатому подводному миру, среди обитателей которого встречаются редкие виды морской фауны, Фернанду-ди-Норонья и близлежащий атолл Рокас были в 2001 году внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.