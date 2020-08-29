День военно-исторического кино с лекциями и показами пройдет на киностудии "Ленфильм"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. День военно-исторического кино с лекциями и показами короткометражных фильмов на тему Великой Отечественной войны пройдет в субботу вечером на киностудии "Ленфильм", сообщили ТАСС в фонде "Мост поколений", который выступает организатором акции.

"В 18:00 кинолекторий "Перерыв на фильм" откроет череду мероприятий Дня военно-исторического кино лекцией на тему продюсирования военно-исторического кино. Спикером выступит Илья Васильев - креативный продюсер драмы "Собибор", сценарист, писатель и общественный деятель. Илья расскажет, как заинтересовать будущей лентой потенциальных партнеров, спонсоров или государство. Научит, как искать дополнительные ресурсы с учетом военной тематики фильма, а также работать с военной хроникой", - рассказали в фонде.

Кроме того, вечером в субботу на "Ленфильме" пройдет церемония награждения лауреатов VI молодежного кинофестиваля "Перерыв на кино". Как отмечают организаторы, это единственный в России кинофестиваль, целиком посвященный теме Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Церемония завершится кинопоказом - зрителям представят фильм, который станет обладателем Гран-при кинофестиваля, а также состоятся премьеры двух короткометражных картин - победителей питчинга прошлого года. Это художественная лента "Гоша" и документальный фильм "Генералы".

Проект реализуется фондом "Мост поколений" на средства Фонда президентских грантов.