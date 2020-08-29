На Маврикии зафиксировали массовую гибель дельфинов

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Около 40 погибших дельфинов нашли с 26 августа на побережье Маврикия недалеко от того места, где произошла утечка мазута с севшего на мель 25 июля в районе Пуэнт-д'Эсни судна Wakashio. Об этом сообщила выходящая на острове газета L'Express.

Когда 26 августа первые 18 дельфинов, относящихся к виду широкомордых, были обнаружены мертвыми на песке пляжа Гран-Сабль на юго-востоке Маврикия, то первой версией их гибели стало воздействие нефтепродуктов. Однако специалисты ветеринарной службы Маврикия провели исследования тканей погибших животных и установили, что произошедшее загрязнение прибрежных вод нефтепродуктами не является причиной их смерти. "В телах дельфинов нет углеводородов, что исключает вариант их отравления мазутом или дизельным топливом, - заявил по результатам вскрытия министр "голубой" экономики, морских ресурсов, рыболовства и судоходства Судир Модху. - В дыхательной системе животных также нет следов нефтепродуктов или элементов их разложения".

Тем не менее Greenpeace призвала правительство Маврикия в экстренном порядке начать расследование для определения точных причин массовой гибели дельфинов и ее возможной связи с катастрофой Wakashio. Один из сотрудников Общества охраны моря Маврикия Оуэн Гриффит заявил, что смерть дельфинов и разлив мазута с судна Wakashio являются, видимо, совпадением, и эти два события не связаны между собой. Он напомнил, что в 2005 году на пляж Гран-Сабль выбросились 70 дельфинов. "Это место отличается мелководьем, - заметил Гриффит. - Скорее всего, дельфины преследовали стаю рыб и оказались на песке".

Находящиеся на Маврикии специалисты сейчас пытаются выяснить причину того, почему дельфины последовательно в течение трех дней небольшими группами оказались выброшены на берег в определенном месте острова. В среду была найдена первая группа, в четверг на Гран-Сабль выбросило еще 9 дельфинов, в пятницу еще 13. Животные не имеют физических травм.

Обнаруженные на пляже Маврикия широкомордые дельфины относятся к особому виду китообразных и находятся в родстве с касатками. Этот вид предпочитает обитать в глубинах тропических вод и поэтому малоизучен. Мировая наука регулярно фиксирует необычное поведение этого вида дельфинов. Так, летом 2008 года на Мадагаскаре более сотни широкомордых дельфинов выбросило на песчаный берег. В феврале 2009 года аналогичный случай произошел на Филиппинах, когда в Манильском заливе на берег выбросились до 300 этих животных. Весной 2015 года в Японии 150 широкомордых дельфинов оказались на песчаном пляже.

Эти дельфины крупные. Их длина достигает 2,5 м, а вес более 200 кг. Они передвигаются большими группами, численностью 100-150 особей, но могут собираться в стаи в 1 тыс. и больше. Широкомордые дельфины - ночные хищники, выискивающие своих жертв на больших глубинах.

Авария вблизи заповедника

Сухогруз Wakashio с 4 тыс. тонн нефтепродуктов на борту сел на мель 25 июля на прибрежном рифе в районе знаменитого морского заповедника Blue Bay (Голубая бухта). Из образовавшейся 5 августа пробоины вылилось около 1 тыс. тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории страны подобную экологическую катастрофу. Правительство Маврикия объявило 6 августа режим чрезвычайной экологической ситуации.

Спасателям удалось к 12 августа выкачать из цистерн Wakashio почти 2,5 тыс. тонн мазута. Помощь властям Маврикия оказали прибывшие на остров специалисты из Франции, Японии Великобритании и Индии. Однако до 207 тонн дизеля и 90 тонн смазочного масла им добраться не удалось. Ветер у юго-восточной части Маврикия усилился 14 августа, что привело к увеличению трещин в корпусе поврежденного судна. Одновременно в воду начали поступать дизель и смазочные масла, находившиеся в машинном отделении. Судно раскололось 15 августа и остававшиеся на борту нефтепродукты оказались в открытом море. Капитан судна и его заместитель были арестованы полицией и сейчас ожидают суда. Основная часть корпуса разломившегося судна была затоплена 20 августа на глубине более 3 тыс. м. Оставшаяся часть, где находится машинное отделение, еще не сняли с рифа.

Экологи опасаются, что последствия аварии самым негативным образом скажутся на созданном в 1997 году национальном заповеднике Голубая бухта. Заповедник включает как морскую, так и прибрежную часть. В 2008 году он был признан всемирно значимым. Морская часть Голубой бухты знаменита своими коралловыми садами.

Правительство Маврикия создало комиссию по расследованию причин и обстоятельств аварии судна Wakashio. "Цель комиссии - установить ответственных за случившееся", - заявил Судир Модху. Национальное законодательство предусматривает компенсационные выплаты государству со стороны компаний, виновных в загрязнении окружающей среды. Размер ущерба устанавливается на основе соответствующей оценки экспертов.