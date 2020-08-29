Ярмарка фермерских товаров "Агрорусь - 2020" открылась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Ежегодная ярмарка фермерских продуктов "Агрорусь - 2020" открылась в субботу в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Ярмарка стала первым офлайн-мероприятием в выставочном центре после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, рассказала ТАСС сотрудница дирекции выставки-ярмарки "Агрорусь" Надежда Бандурко.

"Сегодня, 29 августа, после снятия ограничений, связанных с пандемией, распахнул свои двери КВЦ "Экспофорум" открытием ежегодной ярмарки "Агрорусь". Эта настоящая русская ярмарка-фестиваль стала одним из самых долгожданных событий для Петербурга и Ленинградской области. Ежедневная развлекательная программа превратит "Агрорусь" в веселый городской фестиваль - на сцене выступят фольклорные коллективы, танцевальные ансамбли и звезды эстрады", - сказала собеседница агентства.

Ярмарка продлится до 6 сентября. Около 500 компаний из разных регионов России привезли на ярмарку 100 тонн меда, оригинальные колбасы из медвежьего мяса, мяса лося и оленины, плодово-ягодные и декоративные растения и другие товары. В этом году также открыта зона подарков и сувениров ручной работы, ремесленных изделий. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по ручному труду и кустарному производству.

2 сентября в "Экспофоруме" откроется выставка "Агрорусь", на которой предприятия представят экспозиции по различным тематикам: животноводство, сельскохозяйственная техника, агрохимия и другие. Ключевое место в выставке займет экспозиция комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, а 4 сентября пройдет День Ленинградской области.

В рамках выставки пройдут мероприятия деловой программы, где специалисты АПК обсудят проблемы отрасли. Ранее в пресс-службе "Экспофорума" сообщали, что ключевыми мероприятиями деловой программы станут пленарное заседание Агроконгресса "Качественный рост российского агропромышленного комплекса: возможности, проблемы и перспективы", межрегиональный форум сельской молодежи "Село - территория стартапов!" и другие.

В 2019 году "Агрорусь" посетили около 4 тысяч аграриев, делегации более 20 регионов России, представители 17 стран. 1 600 встреч прошло во время выставки в центре деловых контактов. "Агрорусь" является единственной в стране выставкой-ярмаркой в сфере сельского хозяйства, признанной Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ). Она проводится при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей. Проект организован компанией "Экспофорум-Интернэшнл".