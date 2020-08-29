На Украине зафиксировали новый антирекорд по приросту числа инфицированных коронавирусом

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Украинские врачи за минувшие сутки зафиксировали 2 481 случай заражения коронавирусом, что стало максимальным значением за все время пандемии. Об этом говорится в субботнем сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"Общее количество заболевших выросло за сутки на 2 481 - до 116 978, умер 41 пациент, 1 055 человек выздоровели", - сообщили в ведомстве. С начала пандемии в стране выздоровели 56 138 человек, умерли 2 492 пациента, у которых был выявлен коронавирус.

Больше всего случаев новых заражений за минувший день выявили в Киеве - 265. Кроме того, высокие показатели зафиксированы в Харьковской Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Днем ранее на Украине было диагностировано 2 438 новых случаев заражения коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа на Украине вступили в действие новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. С 24 августа вступило в силу новое зонирование территорий в рамках адаптивного карантина.