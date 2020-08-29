Полиция задержала хакера, вымогавшего криптовалюту у владельцев фирмы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве криптовалюты у одной из российских компаний. Об этом сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативниками задержан 35-летний житель Ростова-на-Дону, подозреваемый в неправомерном доступе к компьютерной информации и вымогательстве. Предварительно установлено, что в начале 2020 года злоумышленник зашифровал значимую компьютерную информацию, содержащуюся в локальной сети крупной российской компании, при помощи криптографического алгоритма. За раскодировку он потребовал выплатить денежное вознаграждение в криптовалюте", - сказала она.

Мужчина просил 0,8 биткойна - около 500 тыс. рублей. После передачи криптовалюты хакеру, представители фирмы обратились с заявлением в МВД. После задержания у подозреваемого изъяли технику с информацией, содержащей доказательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") и ч. 2 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Подозреваемый заключен под стражу.