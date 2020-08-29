В двух районах Приморья объем выпавших осадков достиг критериев опасного явления

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Объем осадков, выпавших в субботу, в двух районах Приморья достиг критериев опасного явления, ливни в крае продолжаются, сообщила пресс-служба Примгидромета.

"В течение дня количество выпавшего дождя достигло критериев опасного явления в Чугуевском и Кавалеровском районах Приморского края, здесь выпало 54 и 53 мм соответственно по состоянию на 17:00 (10:00 мск). В остальных районах отмечаются сильные дожди до 36 мм", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства края, из-за ливней в Ханкайском районе подтоплены дома и огороды, прервалось транспортное сообщение с селами Комиссарово и Дворянка. В них создан запас продуктов, сейчас там организуют лодочную переправу. В Лесозаводском городском округе, где из-за подтоплений в селе Ружино был введен режим ЧС, подтоплены подвалы 17 многоквартирных домов, часть из них уже удалось осушить, по предварительным подсчетам, в муниципалитете залито более 630 огородов.

"Сохраняется проблемная ситуация с транспортной доступностью ряда населенных пунктов - закрыто сообщение с селом Духовское со стороны Богуславки и селом Садовый через Барано-Оренбургское. На дорогах восемь переливов, в том числе непроходных. Проезд в село Рубиновка возможен только на технике повышенной проходимости", - сообщила пресс-служба правительства края.

В Дальнереченске зафиксировано частичное подтопление огородов и придомовых территорий. На участках работает спецтехника, жилые строения не подтоплены.

В Приморье на 28-29 августа объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и восточных районах из-за тайфуна "Бави". По данным регионального главка МЧС, тропический шторм заполнился до стадии циклона и прекратил свое существование. Теперь на погоду в крае влияет атмосферный фронт, выходящий с территории Хабаровского края.