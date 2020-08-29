Путин наградил ректора МГИМО орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Торкунова Анатолия Васильевича", - говорится в сообщении.

Анатолий Торкунов - российский дипломат, общественный деятель, академик РАН. Торкунов, 26 августа отметивший 70-летний юбилей, был избран ректором МГИМО в 1992 году. За время его пребывания в этой должности МГИМО обрел статус по-настоящему международного университета: заключено более 200 соглашений с институтами и учебными заведениями из 57 стран, а число иностранных студентов ежегодно достигает 20% от общего числа обучающихся.

Торкунов - обладатель высшего дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла, он известен как крупный специалист по международным отношениям и кореевед. Однако почти вся его карьера посвящена подготовке кадров для МИД - сперва СССР, а затем Российской Федерации.

Ранее Торкунов был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2010, 2000), Дружбы (1997), Почета (2004), Александра Невского (2015). Имеет почетную грамоту (2010) и благодарность президента РФ (2018).