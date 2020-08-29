В Минздраве считают, что вакцинация от гриппа снизит нагрузку от наложения инфекций

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Иммунизация населения от гриппа в период пандемии нового коронавируса поможет снизить нагрузку на организм от наложения нескольких инфекций. В первую очередь от гриппа следует прививаться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями, а также маловозрастным детям, сообщил в субботу журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"В период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 особенно важно своевременно вакцинировать всех граждан из групп риска, чтобы снизить бремя от распространения и тяжелого течения гриппа и наложения инфекций. Повышенному риску тяжелого течения заболевания гриппа подвержены лица старше 60 лет, люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременные женщины, а также дети младшего возраста (от 0 до 6 лет). Указанные группы граждан в первую очередь должны вакцинироваться от гриппа", - сообщил он.

Кузнецов напомнил, что согласно календарю профилактических прививок вакцинироваться от гриппа следует учащимся средних и высших образовательных организаций, призывникам и некоторым категориям работников социально значимых сфер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина против гриппа в этом году обновлена и содержит все три новых штамма, которые будут циркулировать. Она также призвала жителей России не пренебрегать вакцинацией.