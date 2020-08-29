Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени российского дизайнера Артемия Лебедева. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича - генерального менеджера ООО "Студия Артемия Лебедева", - говорится в указе.

Кроме того, Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", генерального директора компании InfoWatch Наталью Касперскую.

Артемий Лебедев - российский дизайнер, в 1995 году он основал "Студию Артемия Лебедева", где работают более 300 человек. Основные направления ее работы - промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. Среди проектов студии ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метрополитена, создание логотипов Ярославля, Перми и Одессы.

Наталья Касперская - соучредитель компании "Лаборатория Касперского", работающей в сфере информационной безопасности. Компания - разработчик программного обеспечения и высокотехнологичных решений для защиты корпоративных и домашних пользователей от различных киберугроз. Касперская возглавляла компанию 10 лет в качестве генерального директора, а в 2007 году возглавила компанию InfoWatch, разрабатывающую инновационные решения в области защиты корпораций от внутренних и внешних угроз.