Крестный ход в честь 400-летия протопопа Аввакума отменили в Ненецком АО из-за пандемии

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Крестный ход по маршруту Нарьян-Мар - Пустозерск, посвященный 400-летию протопопа Аввакума и запланированный на 6 сентября, отменили в Ненецком автономном округе, сообщил в субботу ТАСС руководитель Старообрядческой поморской общины Нарьян-Мара Александр Ляпунов.

"Крестный ход пришлось отменить, чтобы минимизировать возможность распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Ляпунов.

Планировалось, что большой крестный ход соберет в НАО старообрядцев из разных регионов России и из-за рубежа. "Зарубежные гости, к сожалению, не приедут, будут старообрядцы из Санкт-Петербурга, из Сибири, Великого Новгорода, Старой Руссы и ряда других регионов. Будут члены Всероссийского совета старообрядцев, пройдет что-то вроде малого собора", - добавил собеседник агентства.

5 сентября в Нарьян-Маре пройдет открытие барельефа протопопу Аввакуму и научно-практическая конференция "Пустозерская проза протопопа Аввакума - мировое духовное и культурное наследие", 6 сентября гости посетят Пустозерск.

Протопоп Аввакум - идеолог и самый видный деятель старообрядчества в период его возникновения. В Пустозерске находился в ссылке, где и был сожжен. Пустозерск - первый город на русском Севере, был основан в 1499 году на Печоре. Пустозерское городище находится в 20 км от Нарьян-Мара.