Путин наградил орденами Александра Невского музыканта Расторгуева и художника Шварцмана

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Александра Невского солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева и российского мультипликатора Леонида Шварцмана. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте правовой информации.

Расторгуев и Щварцман награждены "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Народный артист РФ Николай Расторгуев является бессменным солистом группы "Любэ" с 1989 года.

Народный художник РФ Леонид Шварцман - мультипликатор, известный по серии мультфильмов "Обезьянки", "Котенок по имени Гав".

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством первой степени", был удостоен директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Уточняется, что орден вручен "за большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлд скиллс" в городе Казани в 2019 году".