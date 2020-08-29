В районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Режим ЧС районного уровня введен после того, как уровень воды в реке Бира в Хабаровском крае, на берегу которой находится село Лермонтовка, поднялся на метр, сообщил в субботу в своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"Из-за дождевых стоков уровень воды в местной реке Бира поднялся на метр. Ситуация повторяется ежегодно. Люди за свои деньги арендовали экскаватор, чтобы отвести воду. <...> Сразу приняли решение ввести режим ЧС районного уровня", - говорится в сообщении.

Дегтярев в сообщении уточнил, что людям компенсируют потерю урожая и материальный ущерб, район получит средства из резервного фонда региона. В перспективе планируется провести дноуглубительные работы.

Лермонтовка - село в Бикинском районе Хабаровского края, оно находится на правом берегу реки Бира. Здесь живут около 3,7 тыс. человек.