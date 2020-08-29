В Петербурге стартовали соревнования по уборке мусора на зеленых территориях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Экологический турнир "Летний кубок чистоты", в рамках которого горожане в составе команд убирают мусор в 21 точке города, стартовал в Петербурге в субботу. Мусор, собранный на турнире, будет утилизирован или вторично переработан, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "Чистые Игры".

"29 августа в Санкт-Петербурге стартовал молодежный экологический турнир "Летний Кубок Чистоты". Петербуржцы разбились на команды и начали соревноваться в очистке зеленых территорий от мусора индивидуально, семьями или с друзьями в 21 точке по всему городу. Собранные отходы будут утилизированы, половина уйдет во вторичную переработку", - рассказали в пресс-службе.

В связи с угрозой распространения коронавируса организаторы разработали особый формат турнира: участники стартуют в разное время в разных местах, команды не пересекаются друг с другом. Итоги соревнований будут подведены 30 августа, в официальной группе "ВКонтакте" проекта зрители смогут посмотреть трансляцию церемонии награждения победителей. Соревнования проходят в 14 районах города, ведется прямая трансляция с подключением из разных точек Петербурга.

Турнир проводят межрегиональная общественная организация "Чистые Игры" и Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга.

Участники турнира в 2019 году собрали в Петербурге 30 тонн отходов. "Чистые игры" проводятся уже шесть лет, за это время прошло 853 игры в 300 городах России и в 16 других странах. В рамках проекта уже собрано более 1 200 тонн мусора.