Минздрав рассмотрит предложение о запрете оказания услуг караоке

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минздрав России пока не получил письмо депутата Госдумы Ивана Сухарева с предложением запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке для профилактики коронавируса. Однако при поступлении документа предложение будет рассмотрено, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства.

Согласно копии письма, которое имеется в распоряжении RT, инициатива поможет минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

"Указанная инициатива к настоящему моменту не поступила в профильное подразделение Минздрава России. При поступлении она будет рассмотрена с привлечением представителей экспертного сообщества", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе Минздрава напомнили, что владельцам заведений общественного питания нужно помнить о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. "Также напомним о необходимости гражданам сохранять приверженность масочному режиму и социальному дистанцированию", - добавили в министерстве.