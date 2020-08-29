В Минкультуры заявили, что заполняемость кинозалов на "Ночи кино" составит не более 50%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Заполняемость залов на сеансах, которые будут проходить в рамках акции "Ночь кино", будет составлять не более 50%. Об этом на торжественном открытии мероприятия в столичном кинотеатре "Космос" сообщила глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

"Сегодня мы в пятый раз открываем "Ночь кино", она проходит на федеральном уровне, то есть как в Москве, так и более чем в 60 регионах, где открыты кинотеатры. <...> "Ночь кино" - первая акция, которая проходит в условиях ограничений, мы проводим ее со всеми мерами безопасности, с исполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Мы заполняем только 50% зала. Несмотря на то, что все мероприятия бесплатные, все равно больше 50% не можем заполнить", - сказала Максимченко.

Она подчеркнула, что "Ночь кино" стала первой масштабной акцией после возобновления работы кинотеатров, которые из-за пандемии оставались закрытыми более четырех месяцев. В некоторых регионах их по-прежнему не открыли.

"Для нас очень важно, чтобы кинотеатры открывались, потому что это основа российской киноиндустрии - от кинопроката зависит кинопроизводство. Если кинотеатры будут закрытыми, то мы получим больший ущерб для всей индустрии. Мы все надеемся, что в зависимости от эпидемиологической ситуации руководители регионов будут принимать решения с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, надеемся, что большая часть регионов откроет кинотеатры в ближайшее время", - добавила глава департамента.

Минкультуры пока не планирует обращаться в Роспотребнадзор по поводу увеличения заполняемости залов в кинотеатрах, сказала Максимченко, отметив, что постепенное смягчение ограничений необходимо, "если ситуация не будет меняться в худшую сторону".

Более 400 мероприятий планируется провести в рамках "Ночи кино", которая станет первой всероссийской акцией в офлайн-формате. Зрителей разных регионов России ожидают показы наиболее кассовых фильмов года, творческие встречи, лекции о кинематографе и другие события. Акция ежегодно проходит в августе в разных городах России. Вход на все события акции бесплатный.