Власти Южной Осетии рассмотрят меры для снятия ограничений на границе с Россией 30 августа

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб Южной Осетии на заседании 30 августа обсудит меры, которые позволят снять ограничения на границе с Россией, заявил в своем обращении к народу президент республики Анатолий Бибилов.

"30 августа на заседании оперативного штаба запланировано обсуждение мер, которые позволят снять ограничения на границе Южной Осетии с Россией", - заявил президент.

В Южной Осетии с начала апреля и до 31 августа действует запрет на пересечение границы с РФ, при этом граждане республики, оставшиеся за границей, могли вернуться на родину после обращения в югоосетинское консульство в Северной Осетии, с обязательным прохождением двухнедельного карантина. Исключение сделано для грузового автотранспорта, поставляющего в республику продовольственные товары, медикаменты и стройматериалы - для него установлен особый график пересечения границы. С 1 августа власти республики отменили обязательный двухнедельный карантин для своих граждан, возвращающихся из РФ, и работающих в республике россиян - при наличии справки об имеющихся антителах к коронавирусу.

В Южной Осетии было выявлено 89 инфицированных коронавирусом. В начале августа все они выздоровели. В течение последнего месяца в республике не было выявлено случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.