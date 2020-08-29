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Пандемия COVID-19

Глава Минздрава Молдавии сообщила о заражении коронавирусом

Ранее коронавирусом переболели министр внутренних дел Молдавии Павел Войку и глава Пограничной полиции Корнелиу Гроза

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила о заражении коронавирусом. Об этом она проинформировала в субботу на своей странице в Facebook, опубликовав результаты анализа.

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"Сейчас и я борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого обнаружили коронавирус. Это тяжело морально и физически. Но я принимаю лечение, прописанное врачами, и надеюсь, что сумею победить COVID-19", - написала Думбрэвяну.

Ранее коронавирусом переболели министр внутренних дел Молдавии Павел Войку и глава Пограничной полиции Корнелиу Гроза. Как информирует Минздрав республики, эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. К настоящему моменту в республике 36 404 человека (около 1% населения) заразились коронавирусом.

Теги
МолдавияПандемия COVID-19
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