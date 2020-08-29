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Пандемия COVID-19

Протесты в Берлине и судьба иностранных студентов. Главное о коронавирусе за 29 августа

© AP Photo/Michael Sohn
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 985 346 случаев заражения, из них новых — 4 941. За сутки умерли 111 человек, за весь период — 17 025.
  • Иностранным студентам могут разрешить въезжать в Россию для получения образования и продолжения обучения в вузах.
  • В Минздраве считают, что вакцинация от гриппа в период пандемии поможет снизить нагрузку на организм от возможного наложения нескольких инфекций. В первую очередь от гриппа следует прививаться пожилым, людям с хроническими заболеваниями и маленьким детям.
  • Правительство России утвердило выделение средств на доплаты медицинским и социальным работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Речь идет о приблизительно 24 млрд рублей.
  • В Минкультуры заявили, что заполняемость кинозалов на "Ночи кино" составит не более 50%. 
  • Власти Южной Осетии рассмотрят меры для снятия ограничений на границе с Россией 30 августа.

Москва

  • Всего зафиксировано 261 038 случаев заражения, из них новых — 677 (данные Оперштаба Москвы).
  • Среднее число новых случаев заражения коронавирусом за неделю уменьшилось на 22,5% за два месяца, а среднесуточный темп прироста за последние две недели составил 0,26%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 24,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Американские ученые считают, что вынужденная самоизоляция оказывает негативное воздействие на психику людей преклонного возраста.
  • В Аргентине зарегистрировано рекордное число заражений за сутки (11 717 человек). Власти продлили карантинные ограничения до 20 сентября
  • Украинские врачи за минувшие сутки зафиксировали 2 481 случай заражения коронавирусом, что стало максимальным значением за все время пандемии.
  • ВОЗ включила казахстанскую вакцину от коронавируса в перечень допущенных к клиническим испытаниям.
  • В Берлине 18 тыс. человек пришли на акцию против "коронавирусных" ограничений. Митинги против ношения масок прошли также во Франции.
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