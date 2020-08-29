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В Москве могут увековечить память актера Владимира Андреева

Этот вопрос рассмотрят в Мосгордуме

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вопрос об увековечивании памяти актера и режиссера Владимира Андреева рассмотрят в Московской городской думе. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов.

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Народный артист СССР Владимир Андреев умер в субботу на 91-м году жизни. Прощание пройдет в Театре им. М. Н. Ермоловой, похоронят актера на Троекуровском кладбище в Москве.

"Мы рассмотрим вопрос об увековечивании памяти Владимира Андреева. Он не только актер, но и режиссер, который столько всего отдал театру Ермоловой. Он работал до последнего", - сказал Герасимов, отметив, что Андреев без всякого сомнения внес огромный вклад в культуру и в развитие культуры как страны, так и Москвы.

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