"Владимир Андреев был одним из столпов театральной Москвы"

Андреев был мудрым руководителем и наставником, режиссером с уникальным взглядом, заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова. "Сегодня ушел из жизни Владимир Алексеевич Андреев - народный артист СССР, выдающийся актер и театральный режиссер <...> Его запомнят блестящим руководителем, мудрым наставником, режиссером с уникальным художественным взглядом на окружающий нас мир", - сказала она.

Любимова отметила, что почти за полвека преподавательской деятельности в ГИТИСе Владимир Алексеевич личным примером воспитал не одно поколение талантливых артистов и режиссеров. "Смерть Владимира Алексеевича - невосполнимая утрата не только для профессионального сообщества, но и для поклонников отечественного театра, которые высоко ценили и любили его творчество", - подчеркнула министр культуры.

Она отметила, что всю свою жизнь Андреев посвятил беззаветному служению культуре, людям и стране, напомнив, что он был награжден за многолетнюю плодотворную деятельность большим количеством наград, а в августе 2020 года стал полным кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством.

Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил соболезнования родным и близким Андреева. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы. "Ушел из жизни выдающийся актер, режиссер и педагог, внесший огромный вклад в развитие отечественного искусства. С творчеством Владимира Алексеевича Андреева связана эпоха в жизни Театра имени Ермоловой, на сцене которого он блистательно сыграл десятки ролей и поставил незабываемые спектакли. Яркие и глубокие работы мастера украсили замечательные фильмы, ставшие классикой нашего кино. Его необыкновенный педагогический дар помог становлению целой плеяды молодых талантливых актеров", - приводятся в тексте слова мэра.

Он добавил, что высочайший профессионализм, душевная щедрость и интеллигентность снискали Андрееву искреннюю любовь зрителей, глубокое уважение и авторитет в культурном сообществе Москвы и России. "Светлая память о Владимире Алексеевиче Андрееве навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников", - заключил Собянин.

Один из столпов театрального сообщества Москвы

Андреева можно назвать одним из столпов театрального сообщества Москвы, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Уход Владимира Алексеевича Андреева невероятно грустен, потому что он был одним из столпов театральной Москвы, - сказал Швыдкой ТАСС. - Он ученик двух выдающихся режиссеров Андрея Лобанова и Андрея Гончарова, он обладал режиссерским талантом. Хотя он начинал как актер, на протяжении 15 лет он руководил Театром Ермоловой, и после перерыва вновь его возглавил. Он никогда не был модным, но всегда был настоящим театральным человеком".

Швыдкой отметил, что мало кто помнит, что именно Андреев вместе с заведующей литературной частью Театра им. Ермоловой Еленой Якушкиной открыл московской публике драматургию Александра Вампилова. "Именно благодаря его вкусу, который отличал его всегда, он сумел открыть этого драматурга по-настоящему", - подчеркнул собеседник агентства.

Спецпредставитель президента поделился, что Андреев был человеком чрезвычайно образованным и интеллигентным. "Его любили его коллеги. Тесная дружба его связывала с Театром Сатиры, где работала его жена Наталья Селезнева. Пять лет он был режиссером Малого театра", - добавил он.

Обучение по личному примеру

Как рассказал ТАСС ректор ГИТИС Григорий Заславский, где Владимир Андреев вел свой курс, общение студентов с артистом было тем, что и составляет тайну передачи актерского мастерства и обучения актерской профессии. "Это разговор о каких-то ремесленных вопросах, одновременно неразрывно связанный с качествами, которые имеют отношение уже к личности человека", - поделился он.

По словам Заславского, служение Андреева театру было сродни религиозному. "Андреев был верен театру почти до самого своего последнего дня. Последний раз он выходил на сцену Ермоловского театра почти за неделю до закрытия на карантин", - подчеркнул ректор ГИТИС.

Андреев, по его словам, своим личным примером показывал, какое должно быть отношение к выходу на сцену. "Это предельная опрятность в отношении каждой роли, каждого спектакля. Эта ответственность, которая, как мне кажется, передавалась всем его ученикам. Слово "ответственность" очень точно отражает отношение Андреева к этой профессии. Но, конечно, в сочетании с большим талантом и чутьем", - заключил Заславский.