Чернышенко высоко оценил ход работ по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода

ТАСС, 29 августа. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил ход работ в рамках программы по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое пройдет в 2021 году. Об этом он сообщил журналистам в пятницу по итогам рабочей поездки в Нижний Новгород.

"Я отмечаю очень высокий проектный уровень подготовки к этому не только всероссийскому, но, возможно, даже международному событию. Такой масштабной мобилизацией ресурсов и средств - свыше, чем на 20 млрд рублей, - без современного подхода управлять невозможно. Надеюсь, что в 2021 году мы увидим качественно реализованные событийные и инфраструктурные проекты, соответствующие масштабам праздника", - отметил Чернышенко.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, подготовка к юбилею охватит множество отраслей: образование, транспортную инфраструктуру, восстановление исторических памятников, благоустройство общественных пространств.

"Сейчас мы сконцентрированы на больших инфраструктурных проектах. Уже начаты работы по созданию крупнейшего образовательного комплекса в России - "Школы 800", развязки в Ольгине, которая будет введена в эксплуатацию до августа 2021 года. Развязку на Циолковского мы планируем сдать с опережением на пять месяцев и пустить по ней движение тоже в 2021 году. То же самое касается проектов, связанных с городским благоустройством. Наша задача - реализовать проекты до августа 2021 года, чтобы сам праздник нижегородцы и гости города встретили уже в Нижнем Новгороде, в облике которого произошли кардинальные изменения", - отметил Глеб Никитин.

Программа подготовки

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, в программу подготовки к юбилею города включены более 30 событий, в том числе фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, инклюзивный театральный фестиваль "Пиано fest", фестиваль искусств "Стрелка" и многие другие.

По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, Нижний Новгород был основан 19 августа 1221 года. Торжества, посвященные 800-летию города, начнутся 12 июня 2021 года. Их кульминацией станет масштабное шоу, которое пройдет 21 августа на стадионе "Нижний Новгород".