{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чернышенко высоко оценил ход работ по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода

По данным пресс-службы правительства региона, в программу подготовки включены более 30 событий

ТАСС, 29 августа. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил ход работ в рамках программы по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое пройдет в 2021 году. Об этом он сообщил журналистам в пятницу по итогам рабочей поездки в Нижний Новгород.

"Я отмечаю очень высокий проектный уровень подготовки к этому не только всероссийскому, но, возможно, даже международному событию. Такой масштабной мобилизацией ресурсов и средств - свыше, чем на 20 млрд рублей, - без современного подхода управлять невозможно. Надеюсь, что в 2021 году мы увидим качественно реализованные событийные и инфраструктурные проекты, соответствующие масштабам праздника", - отметил Чернышенко.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, подготовка к юбилею охватит множество отраслей: образование, транспортную инфраструктуру, восстановление исторических памятников, благоустройство общественных пространств.

"Сейчас мы сконцентрированы на больших инфраструктурных проектах. Уже начаты работы по созданию крупнейшего образовательного комплекса в России - "Школы 800", развязки в Ольгине, которая будет введена в эксплуатацию до августа 2021 года. Развязку на Циолковского мы планируем сдать с опережением на пять месяцев и пустить по ней движение тоже в 2021 году. То же самое касается проектов, связанных с городским благоустройством. Наша задача - реализовать проекты до августа 2021 года, чтобы сам праздник нижегородцы и гости города встретили уже в Нижнем Новгороде, в облике которого произошли кардинальные изменения", - отметил Глеб Никитин.

Программа подготовки

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, в программу подготовки к юбилею города включены более 30 событий, в том числе фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, инклюзивный театральный фестиваль "Пиано fest", фестиваль искусств "Стрелка" и многие другие.

По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, Нижний Новгород был основан 19 августа 1221 года. Торжества, посвященные 800-летию города, начнутся 12 июня 2021 года. Их кульминацией станет масштабное шоу, которое пройдет 21 августа на стадионе "Нижний Новгород".

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
"Владимир Андреев был одним из столпов театральной Москвы"
Народный артист СССР умер на 91-м году жизни
Читать полностью