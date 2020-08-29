Министр здравоохранения Чечни испытал российскую вакцину от коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 29 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов стал первым добровольцем из республики, испытавшим российскую вакцину от коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Наш министр на себе уже попробовал. Первым добровольцем из Чеченской Республики был Эльхан Абдулаевич. Есть антитела у него, не болеет, где бы не ходил", - сказал Кадыров.

Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.