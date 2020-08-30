Создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман отмечает столетие

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Классик отечественной анимации Леонид Шварцман, при участии которого появились на свет такие анимационные картины, как "Котенок по имени Гав", "Варежка" и мультфильмы про Чебурашку и Крокодила Гену, рассказал ТАСС, что столетие встретит в кругу близких людей. Специально к знаменательной дате студия "Союзмультфильм" готовит для него поздравление-сюрприз, а анимационная премия "Икар" сделает небольшое исключение на церемонии вручения наград.

"День рождения я не люблю, потому что сплошные хлопоты. И я вспоминаю о том, что становлюсь все старше и старше. <...> Праздновать будем в узком кругу, принимать поздравления по телефону", - сказал Шварцман.

За годы творчества Шварцман принял участие в создании более 60 анимационных фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной анимации. По словам юбиляра, как и все дети, он начал рисовать рано, но по-настоящему его способности раскрылись в художественной школе, которую он посещал в родном Минске. После войны Шварцман поступил во ВГИК, еще во время учебы он начал работать на студии "Союзмультфильм", которой впоследствии посвятил большую часть жизни. "Я принимал участие в создании мультфильмов и как художник, и как режиссер. Так я стал мультипликатором", - поделился собеседник агентства.

Шварцман был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Крокодил Гена", "Котенок по имени Гав", "38 попугаев" и многие другие. Шварцман также создал внешний облик Чебурашки, феномен популярности которого не удалось разгадать и ему самому.

"За свою долгую жизнь я создал много персонажей, но Чебурашка почему-то стал наиболее популярным и любимым не только в нашей стране, но и в других, особенно в Японии. <...> Мне нравятся многие фильмы, которые мы делали в эпоху расцвета нашего любимого "Союзмультфильма". Много было талантливых режиссеров, художников, сценаристов, композиторов. Коллектив был замечательный", - рассказал Шварцман.

Песни под окном и другие поздравления

День рождения Леонида Шварцмана в "Союзмультфильме" назвали большим праздником как для студии, так и для всей страны. "В условиях эпидемии и из заботы о здоровье великого художника-мультипликатора наша киностудия решила поздравить Леонида Ароновича бесконтактно, под окнами его дома", - сообщили ТАСС в студии.

Юбиляра ожидает выступление детского хора "Великан", который исполнит песни из его мультфильмов. В начале сентября "Союзмультфильм" организует в кинозалах Третьяковской галереи показы картин Шварцмана, а позднее подготовит большой выставочный проект, посвященный мэтру анимации.

Шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков рассказал, что при участии Фонда поддержки анимации несколько месяцев делал большой поздравительный ролик в честь Леонида Шварцмана, в котором приняли участие профессионалы мультипликации, актеры, музыканты и многие другие. Получившийся получасовой фильм покажут юбиляру и выложат в интернет.

На торжественной церемонии награждения национальной анимационной премии "Икар", которая состоится 7 сентября, Шварцману вручат приз "Мастер" за вклад в российскую анимацию. "Для нас это некое отступление от традиций. "Икар" вышел из Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, где ранее вручалась награда "За вклад в профессию", и вынес оттуда персональные номинации. Шварцман был одним из первых, кто получил награду в Суздале, и ранее мы не вручали премию "Мастер" тем, кого отметили на фестивале. Теперь мы сделаем исключение, для нас это событие", - пояснил Капков, который также занимает должность художественного руководителя "Икара".

Кроме того, в день рождения мастера на территории Измайловского кремля откроется арт-фестиваль "Леляленд", который продлится до 6 сентября. "Это уникальный фестиваль. У нас будут активности для детей и подростков, викторина с необычными вопросами. Именно изучая творчество Леонида Ароновича Шварцмана, можно будет на них ответить. Также будет замечательное мульт-караоке, в котором можно спеть любимую песню и получить приз, съемки мультфильма в огромном шатре. Это будет народный анимационный клип, который будут снимать все желающие на музыку из мультфильмов Шварцмана", - рассказал креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов.

Большая часть мероприятий пройдет на открытом воздухе, экспозиция в Московском музее анимации будет организована с соблюдением всех мер безопасности.

О Шварцмане

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. При рождении он получил имя Израиль. Сменил его возрасте 40 лет, поскольку, по собственному признанию мультипликатора, с детства все вокруг звали его Лелей.

Шварцман, помимо анимационного творчества, также известен как иллюстратор детских книг и классических произведений. В 2010 году был издан альбом работ художника "Классик по имени Леля в стране Мультипликации". Он является лауреатом премии "Голливуд - детям" и приза "За вклад в профессию" на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале, а также членом академии кинематографических искусств "Ника" и Международной ассоциации мультипликационного кино и занимает должность почетного директора Московского музея анимации.