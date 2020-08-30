Несколько тысяч человек в Оттаве вышли на акцию протеста против коронавирусных ограничений

ОТТАВА, 30 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч человек участвуют в протестной акции против коронавирусных ограничений, которая в субботу проходит перед парламентским комплексом в центре Оттавы.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, протестующие требуют от властей Канады отменить все коронавирусные ограничения, которые, по их мнению, не только ограничивают свободу граждан, но также наносят ущерб национальной экономике. "С начала марта в Канаде действуют ограничения, границы страны закрыты, миллионы лишились работы и теперь сидят на государственных пособиях, многие предприятия малого бизнеса закрылись и уже никогда не откроются, так как сотрудники просто не выходят на работу: кого-то устраивает сумма пособия (2 тыс. канадских долларов в месяц - прим. ТАСС), кто-то просто запуган СМИ", - сказала корреспонденту ТАСС одна из участниц акции, представившаяся Анной. По ее словам, в акции принимают участие несколько тысяч человек. "Мы начали собираться перед парламентом в 14:00 (21:00 мск субботы), а завершится митинг в 18:00 (01:00 мск воскресенья). Люди приходят и уходят, но все равно нас очень много, тут тысячи человек", - добавила активистка.

По свидетельству корреспондента ТАСС, акция проходит спокойно. Протестующие не предпринимают никаких противоправных действий.

В Канаде режим жестких карантинных мер действовал весной, с мая ограничения начали постепенно снимать. Сейчас в стране открыты общественные заведения, но посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в полтора метра. Границы Канады будут закрыты минимум до 30 сентября.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии заразились более 127 тыс. человек, 113,5 тыс. из них выздоровели, более 9,1 тыс. умерли. Тестирование на коронавирус прошли 5,3 млн человек. 28 августа в стране было выявлено 510 новых случаев заражения.