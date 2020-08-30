В Приморье ливни подтопили несколько дорог

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, которые прошли в Приморье, подтопили дороги и нарушили сообщение с некоторыми селами края, сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье.

"Дорожные службы ведут восстановительные работы. Как сообщили в АО "Примавтодор", в Чугуевском округе на дороге Чугуевка - Пшеницыно обрушился мост, проезда к селу Пшеницыно нет. Сейчас дорожники займутся отсыпкой и укреплением конструкции, что позволит запустить движение по одной полосе для легковых и микроавтобусов", - говорится в сообщении.

В Пограничном округе нет проезда на подъезде к селу Духовское, но есть альтернативный через село Жариково. Также проезда нет по дороге Гродеково - Барановка - Садовый, объехать подтопленные участки можно со стороны Барановки на Садовый. Размывы глубиной до полуметра сделали невозможным подъезд к селу Рубиновка от дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово, поэтому остаются отрезанными села Рубиновка и Комиссаровка.

В Ханкайском округе проезд затруднен для легкового транспорта на участках дорог Михайловка - Турий Рог - Рассказово и Михайловка - Турий Рог - Троицкое. Отсутствует проезд по направлению Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Дворянка. Кроме того, из-за обрушения заборной стенки на мосту на дороге Михайловка - Турий Рог проезд есть только по одной стороне. Нет проезда и на участке дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово.

В Приморье на 28-29 августа объявили штормовое предупреждение в северных, центральных и восточных районах из-за тайфуна "Бави". По данным регионального главка МЧС, в субботу тропический шторм заполнился до стадии циклона и прекратил свое существование, но на погоду в крае продолжил влиять атмосферный фронт, выходивший с территории Хабаровского края.

По данным Примгидромета на вечер субботы, количество осадков достигло критериев опасного явления в ряде муниципалитетов края. Так, в Чугуевском и Кавалеровском районах выпало 54 и 53 миллиметров осадков соответственно, в Уссурийском городском округе выпало до 69 миллиметров осадков, в селах Анучино и Богополь - 58 и 59 миллиметров за день соответсвенно, в Артеме - 59 миллиметров. Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в крае местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит 18-23 градуса.