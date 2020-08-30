Синоптики рассказали, когда в России наступит "бабье лето"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении "бабьего лета" 14 сентября, согласно народной примете. "Бабье лето" может наступить в любой день в период с сентября по начало октября, однако не каждый период теплой погоды после ненастья является им, рассказал он ТАСС в воскресенье.

Согласно народным приметам, "бабье лето" в России наступает 14 сентября. По толковому словарю Владимира Даля, начало бабьего лета связано с народным праздником Днем Симеона-летопроводца, который отмечается в этот день.

"Существует мнение, что "бабье лето" начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления. "Бабье лето" - период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября", - сообщил он.

По словам Вильфанда, метеорологическое "бабье лето" связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое - бывает примерно два раза в три года. Однако метеорологи в настоящее время расширили понятие "бабьего лета".

Хрустальный воздух и метеорологическая солидарность

По словам Вильфанда, люди привыкли называть "бабьим летом" все периоды теплой и сухой погоды осенью и метеорологи не спорят с ними. "Если после дождей и хмурой погоды наступает улучшение, пусть даже это не связано с азовским антициклоном, все равно это замечательно и все с радостью говорят, что наступило "бабье лето". Метеорологи в этих случаях, поступаясь своим профессиональным отношением, соглашаются, потому что кто-то любит прохладную погоду, кто-то - жаркую, но "бабье лето" все всегда ждут", - сказал Вильфанд.

Период "бабьего лета" точнее всего описал поэт Федор Тютчев, считает Вильфанд. "Есть у осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера". Вот это очень точное описание "бабьего лета", которого все так ждут. В этот период кажется, что воздух и впрямь можно потрогать", - отметил он.