Хабаровский край в течение месяца получит восемь новых реанимобилей для отдаленных районов

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Хабаровский край до конца сентября получит по федеральной программе Минздрава РФ и Минпромторга РФ восемь новых реанимобилей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства края.

"До конца сентября Хабаровский край получит восемь новых реанимобилей, которые поступят в службу скорой помощи региона в рамках специальной федеральной программы, реализуемой Минздравом РФ совместно с Минпромторгом России. Машины пополнят автопарк в отдаленных районах. Четыре автомобиля марки "Форд" и еще четыре на базе "УАЗ" укомлектованы самым современным оборудованием и обладают повышенной проходимостью, что важно в условиях сельской местности", - говорится в сообщении.

Стоимость одной машины составляет около 3,5 млн рублей. В реанимобиле можно останавливать и переливать кровь, делать массаж сердца, накладывать шины. На борту есть электрокардиограф, портативный аппарат ИВЛ, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер - все, что позволяет проводить активные мероприятия по спасению жизни, уточнили в министерстве.

Ранее Хабаровский край уже получал подобные автомобили: в апреле пришла партия из 16 скорых, которую распределили по районам. Всего региону за последние годы передали 52 машины. За счет поставок из федерального центра к 2021 году предполагается полностью обновить автопарк службы скорой помощи.