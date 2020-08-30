Власти Приамурья дополнительно направят 90 млн рублей на оснащение школьных столовых

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Приамурья выделят дополнительно 90 млн рублей на оснащение школьных пищеблоков. Средства распределят с учетом мнения общественности между школами, где оборудование сильнее всего износилось, сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"В дополнение к 30 млн, выделенным ранее школам Амурской области из бюджета Приамурья, по инициативе губернатора [Василия Орлова] решено направить на оснащение пищеблоков еще 90 млн рублей. На выделенные ранее 30 миллионов рублей оснастили 28 школ. Новое финансирование позволит модернизировать большее количество школьных пищеблоков", - говорится в сообщении.

Планируется не просто обновить старое оборудование, срок службы которого истек, а заменить его на современное энергосберегающее, которое упростит приготовление и позволит сохранить полезные свойства продуктов. Школы, которые получили средства ранее, уже купили современные холодильные и морозильные камеры, печи, пароконвектоматы и многое другое. Прежде, чем установить новое оборудование, в пищеблоках на средства местного бюджета провели ремонт.

"Дополнительные 90 миллионов рублей на оснащение пищеблоков распределят по школам с учетом мнения общественности. Муниципальные образования определят на Общественном совете при региональном министерстве образования и науки. При выборке территорий будут учитывать в первую очередь наличие предписаний Роспотребнадзора по школьным пищеблокам и износ технического оснащения более чем на 80%", - сказал Орлов, которого цитирует пресс-служба.