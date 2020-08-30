В Шанхае открылась фотовыставка, посвященная 75-й годовщине Победы

ШАНХАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 70 уникальных фотографий представлено на открывшейся в воскресенье в Шанхае выставке, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Фотовыставка, сообщает корреспондент ТАСС, проводится в знаковом для российских соотечественников месте - Кафедральном соборе в честь иконы Божьей Матери "Споручница Грешных".

В экспозиции выставки представлены фотографии, запечатлевшие такие важнейшие события военных лет, как контрнаступление советских войск под Москвой, освобождение Ленинграда, штурм Берлина, водружение Знамени Победы над Рейхстагом, парад Победы 1945 года на Красной площади и многие другие значимые эпизоды в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

"Сегодняшняя Россия, храня и чествуя память прошедших огонь поколений отцов и дедов, с высоты своего исторического опыта с благодарностью вспоминает все народы и страны, которые вместе с нею плечом к плечу железной стеной стояли на пути кровавых агрессоров. Народы бывшего СССР с великой симпатией оценивают ту роль, которую во Второй мировой войне сыграл Китай, который первым и принял ее удар", - заявил на церемонии открытия фотовыставки генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский. Всестороннее партнерство между Россией и Китаем, указал дипломат, является примером того, как современным странам нужно строить отношения между собой, чтобы быть опорой для всеобщего мира и развития, чтобы никто не смог вновь затянуть человечество в пучину войны.

Фотовыставку в качестве почетного гостя посетил заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей (местный законодательный орган) Шанхая Ша Хайлинь. "Будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе Китай и Россия понесли огромные жертвы ради победы над фашизмом во Второй мировой войне, и понесли весомые утраты ради спасения всего человечества. Эту историю стоит всегда помнить. Китайский и российский народы сражались плечом к плечу, создав на этой основе великую дружбу", - сказал чиновник на открытии выставки.

После своего выступления Ша Хайлинь преподнес в дар генконсульству РФ в Шанхае оформленную в рамке большую статью из местной газеты "Вэньхуэйбао" о неизвестных ранее страницах участия советских летчиков в боях в небе над городом Ухань, которые, по его словам, проявили настоящий героизм, внеся огромный вклад в победу над японскими захватчиками. В беседе с корреспондентом ТАСС Ша Хайлинь указал на недопустимость предания забвению истории борьбы с фашизмом в годы Второй мировой войны. По его словам, в настоящее время есть те, кто пытается внести раскол, что представляет угрозу для мира. "Нам необходимо объединиться и противостоять этому", - сказал он.

Открытая для всех желающих в течение дня выставка организована Генеральным консульством РФ в Шанхае при поддержке Канцелярии иностранных дел правительства города. Фотоматериалы для экспозиции были предоставлены ИТАР-ТАСС, РИА Новости и Федеральным архивным агентством (Росархив).