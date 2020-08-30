В Приамурье от воды освободились два населенных пункта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 августа. /ТАСС/. Два населенных пункта в Амурской области, попавшие в зону паводка, освободились от воды за сутки, подтопленными остаются еще семь населенных пунктов и некоторые участки дорог. Об этом сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.

"За минувшие сутки освободились от воды два населенных пункта в Серышевском районе. В семи муниципальных образованиях частично подтоплены семь населенных пунктов, три участка автомобильных дорог местного значения. Без транспортного сообщения населенных пунктов нет. В результате выпадения обильных осадков на территории области подтоплено 350 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

В Благовещенске работает пункт временного размещения, в нем находятся два человека. Еще пять ПВР подготовлены в пяти населенных пунктах, в них могут разместиться до 215 человек. В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействованы 243 человека, 108 единиц техники, в том числе пять плавсредств.

В ночь на 18 августа в Амурской области прошли очень сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах - от 50 до 72 мм. В связи с подтоплением улиц и жилых домов в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа введен режим ЧС.