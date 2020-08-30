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Пандемия COVID-19

Более 25 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число инфицированных к настоящему моменту составляет 25 009 250, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса

ТАСС, 30 августа. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в воскресенье 25 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 25 009 250, умерли 842 702 человека, выздоровели 16 411 400. Больше всего случаев заражения (5 961 582) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 846 153) и Индия (3 542 733).

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Пандемия COVID-19
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