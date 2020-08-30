В Крыму за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтвердилась у 52 человек, два случая завезены из-за границы, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

"За 29 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции. 15 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 - при скрининге здорового населения, два случая завозных из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

Максимальное за сутки число заразившихся в регионе (84) было зафиксировано 28 августа.

Всего в Крыму зарегистрировано 2 399 случаев новой коронавирусной инфекции. "91 из них завозной из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1 817 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 367 - при лабораторном скрининге здоровых лиц", - добавил Аксенов.

За сутки лаборатории республики обследовали 3 918 человек. Выздоровели за весь период 1 644 человека.

Из-за пандемии коронавируса в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. С 15 июня отели и санатории региона размещали только жителей полуострова, а с 1 июля начали принимать туристов из других регионов России. В июле Крым принял около 1,5 млн человек, в августе власти республики рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих.