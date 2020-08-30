МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил мультипликатора Леонида Шварцмана со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Вас по праву считают патриархом отечественной школы анимации, человеком яркого, щедрого, незаурядного дарования. За годы творчества Вы создали замечательные иллюстрации к детским книгам, а главное - богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, которых и сегодня знают и искренне любят зрители всех поколений", - отметил глава государства.

Леонид Шварцман - российский мультипликатор, народный художник РФ. Режиссер серии мультфильмов "Обезьянки", художник-постановщик мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене, котенке по имени Гав, цикла "38 попугаев" и других картин.