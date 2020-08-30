Мишустин поздравил работников угольной промышленности с профессиональным праздником

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Угольная промышленность занимает одно из ключевых мест в топливно-энергетическом комплексе, способствует росту национальной экономики, обеспечивает энергетическую безопасность страны. И это - результат огромного самоотверженного труда сотен тысяч людей. Ежедневно добываемый вами уголь - это бесперебойная работа тепловых электростанций, предприятий, больниц, свет и тепло в домах миллионов людей, живущих в разных регионах нашей большой страны", - отметил глава правительства.

Мишустин добавил, что сегодня угольная промышленность динамично развивается, решает масштабные задачи по реструктуризации, формированию новых центров угледобычи, созданию современных производственных комплексов, развитию железнодорожной и портовой инфраструктуры. Кроме того, отрасль внедряет современные технологии глубокой переработки угля.

"Ваша профессия - одна из самых тяжелых, она связана с риском для здоровья и жизни. Именно поэтому ее выбирают люди сильные и мужественные, ответственные и надежные. В этот праздничный день хотел бы поблагодарить работников и ветеранов угольной промышленности. И пожелать успехов, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким", - заключил Мишустин.

День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года.