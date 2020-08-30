В России за сутки выявили 4 980 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 980, общее количество инфицированных достигло 990 326. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост 15 дней не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО (0%), Московской и Смоленской областях (по 0,2%), Москве, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Курской, Тульской областях и Чеченской Республике (по 0,3%). В частности, новые 695 случаев выявлены в Москве, 186 - в Санкт-Петербурге, 165 - в Московской области, 143 - в Нижегородской области и 134 - в Ростовской области. Всего в настоящее время в РФ болеет 166 251 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 599, всего уже выздоровели 806 982 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны 904 пациента в Москве, 106 - в Московской области, 90 - в Ханты-Мансийском АО, 68 - в Санкт-Петербурге, 67 - в Оренбургской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 68 против 111 днем ранее, всего от инфекции умерли 17 093 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,73% от всех заразившихся в России. За сутки было зарегистрировано 11 летальных случаев в Москве, 6 - в Красноярском крае, по 5 - в Санкт-Петербурге и Туве, по 4 - в Волгоградской, Нижегородской и Ростовской областях, еще в 18 регионах РФ число умерших не превышало 3.