Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1,03

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился до 1,03, в Москве - до 1,04, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В стране в целом это стало максимальным значением с 3 июня, в столице - с 30 июля.

Коэффициент сейчас находится ниже единицы в четырех из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся. Это Красноярский край (0,98), Свердловская область (0,96), Ханты-Мансийский автономный округ (0,9) и Иркутская область (0,86).

В Ростовской области показатель вырос с 1 до 1,01, в Санкт-Петербурге - с 1,02 до 1,03, в Подмосковье - с 0,98 до 1,05, а в Нижегородской области - с 1,14 до 1,15. В Воронежской области коэффициент остался на уровне 1,05.

Превышение коэффициентом единицы далеко не всегда означает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В данном случае речь идет о стабилизации числа выявляемых случаев, которое уже 15 дней колеблется между 4 700 и 5 000 в сутки. По подсчетам ТАСС, среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за предыдущие две недели, на утро 30 августа составила около 4 820 случаев, тогда как 3 июня она была немногим менее 8 830 случаев.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.