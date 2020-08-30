Недельный прирост числа заразившихся коронавирусом в России снизился до минимальных 3,5%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за семь дней увеличилось на 3,5%, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 24 по 30 августа штаб сообщил о 33 577 новых случаях заражения против 33 896 неделей ранее. В относительном выражении прирост обновил минимум, снизившись с 3,7% до 3,5%. Среднесуточный показатель, по подсчетам ТАСС, опустился с 0,52% до 0,49%.

Вновь сократилось и количество выздоровевших: с 17 по 23 августа штаб отчитался о 37 671 выписанном пациенте, а с 24 по 30 августа - о 36 343. Тем не менее число вылечившихся превышает количество выявленных случаев уже 11 недель подряд. Доля уже выздоровевших россиян возросла с 80,55% до 81,49%.

За семь дней штаб сообщил о 710 летальных исходах против 698 неделей ранее. Условный показатель летальности новой инфекции (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) за этот период увеличился на 0,02 п. п., до 1,73%, следует из данных штаба.