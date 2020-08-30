Около 4 тыс. горноспасателей МЧС обеспечивают безопасность шахтерского труда в России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Около 4 тысяч горноспасателей МЧС России обеспечивают безопасность шахтерского труда в стране. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

"Военизированные горноспасательные части МЧС России, осуществляющие горноспасательное обслуживание более 1,5 тыс. опасных производственных объектов ведения горных работ, являются неотъемлемым звеном в развитии горной промышленности, - сказали в пресс-службе. - Порядка 4 тыс. горноспасателей МЧС России обеспечивают безопасность шахтерского труда".

Как отметили в МЧС, сотрудники военизированных горноспасательных подразделений МЧС России участвуют в ликвидации крупнейших аварий на горнодобывающих предприятиях РФ, обеспечивают противоаварийную устойчивость предприятий горной промышленности, проявляя мужество и самоотверженность при спасении застигнутых аварией горняков.

Ежегодно в последнее воскресенье августа российские горноспасатели отмечают профессиональный праздник - День шахтера. В преддверии праздника горноспасателям МЧС России вручили ведомственные награды.