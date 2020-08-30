Ливни подтопили жилые дома и придомовые территории в трех населенных пунктах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Жилые дома, подвалы и придомовые территории в трех населенных пунктах подтоплены в Приморье из-за сильных дождей, которые принес в регион циклон "Бави", сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

"30 августа на территории трех муниципальных образований (Лесозаводский городской округ, Ханкайский, Чугуевский муниципальные районы) в трех населенных пунктах, по оперативным данным, дождевым паводком остаются подтопленными три частных жилых дома, 66 придомовых территорий, 11 подвалов жилых домов. <...> В Ханкайском муниципальном районе наблюдаются переливы на двух участках автомобильных дорог к селам Дворянка и Комиссарово, организованы две лодочные переправы", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском и Кавалеровском районах и в Уссурийском городском округе. Утром 30 августа фронтальные разделы тропического циклона "Бави" покинули территорию Приморского края.

В среду, 2 сентября, в Приморье ожидаются дожди и сильный ветер, которые принесет тайфун Maysak. Согласно прогнозу синоптиков, ночью 4 сентября дожди в большинстве районов края прекратятся и останутся только на западе, но ветер станет еще сильнее, его порывы могут достигать 17-24 метров в секунду, на южном побережье и мысах залива Петра Великого его скорость составит до 26-33 метров в секунду.