Во Франции начали выпуск защитных масок от коронавируса из конопли

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Французская компания Geochanvre начала выпуск защитных масок от коронавируса, изготовленных из конопляного волокна. Об этом сообщила радиостанция France Bleu ​​​​​​.

Предприятие, созданное в 2014 году, расположено в небольшом городке Лезин департамента Йонна (Бургундия, юго-восточнее Парижа). Оно специализируется на производстве войлока, холста и нетканых материалов на основе растительных волокон - льна, конопли или крапивы.

Проект защитной маски из конопли разрабатывался специалистами компании с весны этого года. Теперь разработка прошла сертификацию главного управления по вооружениям Минобороны, занимающегося подобными услугами с целью снизить нагрузку в стране на гражданские сертификационные структуры, оказавшиеся под потоком сотен моделей масок. У продукции Geochanvre фильтрующая способность маски признана равной 89%. Изнутри маска покрыта тонким слоем ткани, чтобы меньше терла лицо.

Как сообщила директор предприятия Стефани Говэнэ, "особенности материи из конопли позволяют при изготовлении масок обойтись без использования таких дополнительных веществ как клей или липкие жидкости. Процессы прохождения воздуха сквозь ткань и его фильтрации обеспечиваются без использования каких-либо дополнительных средств".

Кроме того, использованная маска не загрязняет окружающую среду - она удобряет ее, поскольку является биологически разлагаемой. При ее производстве также не возникает загрязняющих отходов - по этой технологии применяется только вода под давлением.

Низкие цены

Французское предприятие уже производит в день по 5 тыс. масок, имеющих форму "клюва утки" - это известный стандарт маски-респиратора PP2, не прилипающей ко рту в отличие от медицинской. В Лезине сейчас, в частности, выполняются заказы, полученные из Бельгии, Швейцарии и Италии. Среди клиентов во Франции - мэрия "города миллионеров" Ла-Боль, в котором находится дача президента Франции Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит.

В департаменте Йонна уже изготовлено и направлено покупателям более 1,5 млн экземпляров масок по цене в €0,65. То есть тарифы ниже цен обычных медицинских масок, как минимум находящихся на уровне в €0,8-1. При этом для конопляных цена понижается в зависимости от объема заказа.

На предприятии работают в основном инвалиды. Сырье используется региональное - оно доставляется из хозяйств, расположенных в радиусе 200 км. Никакие пестициды в отношении этой конопли не применяются. При этом само выращивание технической конопли полезно для сохранения окружающей среды - растение способно поглощать огромные количества углекислого газа. 1 га конопли поглощает за время существования растений 15 тонн углекислого газа.