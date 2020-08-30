В Минпросвещения рекомендуют родителям сразу сообщать в прокуратуру о поборах в школе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России рекомендует родителям сразу же обращаться в прокуратуру в случае школьных поборов. Об этом заявил в воскресенье директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"По поводу поборов рецепт очень простой - нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры", - сказал Семченко.

Во-вторых, продолжил он, нужно об этом факте также предупредить местные органы управления образованием, а также сообщить в Минпросвещения.