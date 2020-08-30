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Пандемия COVID-19
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В Минпросвещения не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса

Вакцинация рекомендуется, но она будет только добровольной, подчеркнул директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Евгений Семченко

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса, заявил 30 августа директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

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"Прививка - это всегда дело добровольное", - сказал Семченко, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что никто заставлять учителей делать прививку не будет. "Это дело каждого конкретного человека", - подчеркнул он.

"Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других [инфекций] не прививает", - добавил он.

В то же время он рекомендовал педагогам сделать прививку от гриппа, но еще раз подчеркнул, что решение должен принимать каждый самостоятельно.

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