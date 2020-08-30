В Иране состоялся ежегодный траур Ашура

ТЕГЕРАН, 30 августа. /ТАСС/. Церемонии, приуроченные к одному из самых значимых религиозных событий в стране - Ашуре, - прошли 29 и 30 августа по всему Ирану. В условиях второй волны пандемии коронавируса в республике власти не стали полностью отменять соответствующие мероприятия, но приняли ряд мер для снижения риска распространения инфекции.

В нынешнем году власти страны распорядились проводить религиозные церемонии с соблюдением социальной дистанции. Поэтому участники мероприятий на площадях и улицах городов, а также в мечетях страны располагаются не ближе одного метра друг к другу, большинство из них - в медицинских масках. Кроме того, чай, который обычно бесплатно разливают на улицах в эти дни, был заменен бутылками воды, которые обрабатываются антисептиками и затем раздаются людям.

Впервые запрещено проводить траурные мероприятия в закрытых помещениях. Так, Большой базар Тегерана, где традиционно собирается множество людей, решено закрыть на время Ашуры. Вместо этого желающим предлагается проводить религиозные церемонии на прилегающих к базару территориях.

Среди других новшеств этого года стало упоминание коронавируса в проповедях, которые авторитетные религиозные деятели читают в дни Ашуры. Кроме того, помимо черных траурных знамен, которые размещаются на улицах городов, во многих местах встречаются портреты генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара США в Ираке в ночь на 3 января.

Ашура - общенациональный траур по погибшему в седьмом веке имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. В эти дни религиозные иранцы носят черные одежды, бьют себя ладонями в грудь в знак скорби и поют религиозные гимны.